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حادث تصادم مروع لسيارة نقل وميكروباص وسقوط ضحايا قرب مطار القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من الأشخاص مصرعهم وإصابة آخرين ، منذ قليل، فى حادث تصادم على الطريق الدائرى بين سيارة نقل وميكروباص، قرب مطار القاهرة.

 

 

وأوضحت مصادر طبية، إن المتوفيين جميعًا من ركاب الميكروباص، وتم نقل المصابين على الفور بسيارات الإسعاف، الى أقرب مستشفى.

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وتم تسيير حركة المرور في المنطقة من قبل قوات الشرطة.

 

 

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