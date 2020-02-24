حادث مروع.. مصرع 10 أشخاص بطريق المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بمدخل طريق المطار، اتجاه المعادي في منطقة الشروق.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات فيما تم تحويل 8 جثث لمستشفى القاهرة الجديدة، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.

تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار اتجاه المعادى.