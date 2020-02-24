مصر | مصرع 10 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمدخل المطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 10 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمدخل المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، نتيجة حادث تصادم بمحيط مدخل مطار القاهرة باتجاه مدينة نصر.

ووقع الحادث بين سيارتين ميكروباص ونقل، وتم الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

Advertisements

وأكدت مصادر، أن الإصابات تنوعت بين كسور بالأطراف، وكسور بقاع الجمجمة، فيما لقي أحد الضحايا حتفه فور وصوله المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، وتقوم حاليًا برفع آثار الحادث وتجنيب السيارتين.

فيما يقوم رجال مباحث قسم شرطة الشروق بجمع تحريات حول الحادث وأسبابه.