مصر | النائب العام يأمر بحبس بطلة فيديو "مسنة الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر بحبس بطلة فيديو "مسنة الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٢٠ إداري الطالبية؛ لاتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها.

وجاء ذلك بالتقاطها مشهدًا لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، في منطقة الطالبية، وانتهاكها لخصوصيتها بنشرها المشهد عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها؛ هذا وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.