شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار يوم السبت المقبل متحف الغردقة، والذى يعد أول متحف أثرى فى محافظة البحر الأحمر، وفى هذا الإطار تفقد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لوضع اللمسات النهائية لأعمال المشروع.

ويعد متحف الغردقة أول متحف يعرض تاريخ مصر من الحضارة الفرعونية مرورا بكل العصور فى مقصد سياحى شاطئى، وذلك يأتى فى إطار جهود وزارة السياحة والأثار لدمج الانماط السياحية المختلفة فى مصر معا، وخاصة الشاطئية والثقافية وتقديم منتج متنوع للسائح.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عن متحف الغردقة أنه نموذج يحدث لأول مرة فى مصر من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص فى إنشاء متحف، لافتا إلى أنه نموذج يٌشجع المستثمرين على مثل هذه المتاحف فى المقاصد الشاطئية التى تشهد تواجد كثيف للسياح، وبالتالى تكون وزارة السياحة والآثار حققت أحد أهدافها بتقديم وجبة تاريخية دسمة للسائح الذى جاء للترفيه.

1 – تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

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2 – تم الانتهاء من وضع جميع اللوحات الارشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة

3 – تم عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.

4 - تم تحديد أسعار التذاكر لتكون 200 جنيه للأجنبى و100 جنيه للطالب.

5 – يعد من أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم إنشاءه من خلال إحدى الشركات المصرية قطاع خاص بالشراكة مع شركات قطاع الاعمال.

6 - وزارة السياحة والأثار حيث ستقوم بإدارته بالكامل والأرباح ستكون مناصفة بين الشركات الخاصة والوزارة.

7 - سيناريو العرض الخاص بمتحف الغردقة يقوم على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة فى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوع فى موضوعات الفن عبر التاريخ المصري

8 – تشمل المعروضات مجموعة فريدة من الأعمال الفنية شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلى والبري، والآلات الموسيقية.