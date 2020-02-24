شكرا لقرائتكم خبر عن حى الزيتون يرصف 8 شوارع ويطالب المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون بشمال القاهرة، سكان الحى بالإبلاغ عمن يلقى مخلفات الهدم بشوارع الحى، لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشيرًا إلى أن الحى نفذ حملة لرفع مخلفات القمامة والرتش بالشوارع.

وفى السياق ذاته أكد رئيس حي الزيتون، أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية لدى المواطنين، وكذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية في شوارع الحي.

وقال بهجت، إن الحي تمكن من رصف 8 شوارع بالحي، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال رصف باقي الشوارع بالكامل.

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وأضاف اللواء أشرف بهجت لـ"الخليج 365"، أن الحى يتابع بشكل يومي أعمال البناء المخالف ويزيلها أولاً بأول، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حملة شملت رفع إشغالات الطريق والمقاهي وفتح الرصيف للمارة وذلك من شوارع الوقاد - مصطفى باشا - الزيتون -جسر السويس - سنان - طومنباى في إطار الاهتمام بشكاوى مواطني الحي، وتم وضع المضبوطات بمخازن الحي بمعرفة الإدارات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أنه جارٍ المتابعة المستمرة حتى يظهر حي الزيتون بالمظهر الذي يليق به.

وأشار رئيس حي الزيتون إلى أن الحي يشن بالتزامن مع الحملات اليومية حملات على التعديات بأراضي أملاك الدولة بالطريق العام، لافتا إلى أنه تم تعيين موظف من الحي لمتابعة المنطقة والمناطق المحيطة وضبط أي شخص يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات ليلا.

وقال بهجت، إن هناك أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى وإصلاح محبس الغاز الطبيعي ضمن أعمال تطوير شارع الحرية وابن الحكم.

وشدد اللواء أشرف بهجت، على المرور اليومي واستمرار الحملات لمواجهة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات والمقاهي، والتعامل بكل حزم مع المخالفين قائلاً: "لن أسمح بالإشغالات والمخالفات"، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف أعمال مباني مخالفة بشارع السنية متفرع من شارع ترعة الجبل وتم مصادرة الخلاطة وإيداعها مخزن المضبوطات.