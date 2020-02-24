شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: أزمة سد النهضة "هتتحل هتتحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق، إن مشكلة مصر مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة "هتتحل ..هتتتحل” ، مؤكدا أن العلاقات مع إثيوبيا لابد أن تظل طيبة.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها فى الصالون الثقافى بنادى القضاة حول التسويات السلمية للنزاعات الدولية " نموذج سد النهضة" ،

أنه لايجب تعميق جذور الخلاف مع إثيوبيا، ويتعين الانفتاح في العلاقات التجارية والأكاديمية معها حتى نكسب العلاقات معها حيث ان العلاقات الدولية بها مصالح ، كما أن اثيوبيا يجب أن تشعر بأهمية مصر لديها، مؤكدا على ضرورة التحرك في عدة جبهات لكسب الرأي العام خاصة أن مصر ليست دولة معادية لإثيوبيا بل تربطهما علاقات تاريخية ممتدة.

واكد شهاب أن الموقف المصرى قانونا وفنيا قويا فى الأزمة، وأن الجانب الفنى فى مصر هو المتحكم فى الموضوع.

وأشار شهاب إلى أن أزمة سد النهضة، أصبحت ازمة دولية بعد تدخل أطراف فيها غير أصحاب المشكلة، لكنها لم تحل حتى الآن ، ونتمنى أن تحل بما لا يمس بحق مصر وحصتها من المياة.

وأكد على أن القيادة السياسة تتعامل بشكل جيد وسليم فى هذه الأزمة، منتقدا من يقول إن هناك ضعف فى هذا الموقف ، ومن يطالبون برد قوى ، وقال ، أنه من غير الوارد استخدام القوة فى هذا الملف لان استخدام القوة هنا أمر غير مشروع.

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