أخبار ×24 ساعة.. الصحة تخصص خط ساخن 105 للرد على الاستفسارات حول كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها التموين: فحص وتحليل المعادن الثمينة بالتكنولوجيا الحديثة، والتضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية. السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير محاور الطرق والكبارى التموين: فحص وتحليل المعادن الثمينة بالتكنولوجيا الحديثة وزيرة التضامن: 2.5 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة "التموين" تعلن عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن التضامن تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية الصحة: إطلاق قافلة طبية لعلاج الرمد بدولة جنوب السودان الصحة: الأجنبى الحامل لفيروس كورونا لم يعد مصدر للعدوى وأصبح معافى تماما الصحة تخصص الخط الساخن 105 للرد على استفسارات الجمهور عن فيروس كورونا Advertisements وزير الزراعة : مصر الأول عالميا في انتاج زيتون المائدة والبرتقال الزراعة: ضبط 4.2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 18 محافظة الزراعة: ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ 3 ملايين و402 ألف فدان قنصل مصر بشيكاغو: جمعية للأطباء أبرز نتائج زيارة وزيرة الهجرة للجالية المصرية الجالية المصرية بشيكاغو تكرم وزيرة الهجرة لنجاحها فى ربط المصريين بالخارج بمصر الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى "الوطنية للقضاء على الختان": نعول على الأزهر للتأكيد أن ختان الإناث ليس من الدين السياحة والآثار: افتتاح مشروع ترميم الهرم المدرج وتطوير المنطقة المحيطة السياحة والأثار تضع اللمسات الأخيرة لمتحف الغردقة قبل افتتاحه التعليم العالي: مراكز ووحدات لقياس التقويم بالجامعات لتطوير نظم الامتحانات البرلمان يوافق على تعديل قانون السجون فى مجموعه ويرسله لمجلس الدولة

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