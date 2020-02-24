شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، الأحد، إنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف الذين استوفوا الشروط المقررة للنقل من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، ومن وظيفة أخصائي إلى وظيفة معلم والعكس، ومن وظيفة أمين مكتبة إلى وظيفة معلم أو أخصائي والعكس، ومن معلم فصل إلى معلم مادة والعكس، ومن تخصص لتخصص آخر بالتعليم الفني وذلك في ضوء بيانات العجز للمادة والمرحلة والوظيفية المنقول إليها.

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ولا يجوز لمعلمي التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على درجة البكالوريوس المهني شعبة تعليم ابتدائي أو على مؤهل عال من جامعات التعليم المفتوح النقل إلى إحدى وظائف معلمي المواد العلمية بالتعليم الصناعي.

ويجوز لمعلمي التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على شهادة بكالوريوس التعليم الصناعي أو أي مؤهل عالي يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي، النقل إلى وظيفية معلم مادة علمية، طبقا للتخصص المؤهل الأعلى، بعد اجتياز البرامج التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتعاون مع قطاع التعليم الفني والتجهيزات، شريطة أن يقوموا بتدريس المواد العلمية والعملية معًا.

ويجوز النقل بين التخصصات داخل الشعبة الواحدة للمواد العلمية في ضوء العجز والزيادة، وموافقة التوجيه الفني المختص، بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية للبرامج التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع قطاع التعليم الفني والتجهيزات.

ويشترط للنقل وفقا لأحكام المواد السابقة توافر عدة شروط منها الحصول على مؤهل عال من كليات التربية، أو مؤهل عال، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، كما يشترط تناسب المؤهل الدراسي مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفية التي يرغب في الانتقال إليها، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتي تستهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة أو الوظيفة أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها، طبقا لما يقرره مجلس إدارة الاكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض، والحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين، والحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة أو الوظيفية أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها.