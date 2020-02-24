النائب العام يأمر بحبس الخادمة المتهمة في واقعة «فيديو سيدة الطالبية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمر النائب العام بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٢٠ إداري الطالبية؛ لاتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها؛ وذلك بالتقاطها مشهداً لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، وانتهاكها لخصوصيتها بنشرها المشهد عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها. وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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