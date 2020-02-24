شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على تعديلات «البيانات الشخصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون حماية البيانات الشخصية، الذي تقدمت به الحكومة، في مجموع مواده، وأجل التصويت النهائى لجلسة مقبلة لحين اكتمال أغلبية ثلثى الأعضاء.

وتنص التعديلات على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته، عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وجاء ذلك بعد توافق بين الحكومة، ممثلة في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى، على البند السادس من المادة الثانية خلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد.

وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بقوله: «من الخصائص الأساسية للبنك المركزية حماية سرية الحسابات الشخصية لديه».

Advertisements

كما وافق المجلس على تعديل المادة 14 في فقرتها الأولى والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على «يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية».

وشهدت المادة 17 الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر حذف كلمة «المسبقة» من البند 1 لتنص على «يحظر إجراء أي اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات، أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته، وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات».

في سياق آخر، طالبت النائبة منى منير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعودة الرقابة مرة أخرى على الأعمال الفنية، وقالت إن الفنان محمد رمضان يقدم أفلاما تعلم الأطفال البلطجة، وأشارت إلى أن الطلبة في المدارس يدخنون السجائر في الفصل بشكل علنى وبأعداد كبيرة، وأشادت بدور محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مكافحة المخدرات ومشاركته في حملة لا للمخدرات.

ورد الدكتور على عبدالعال بطلب عدم تداول أي أسماء داخل المجلس، وطلب حذف هذه الأسماء من المضبطة، وأشار إلى أن الدستور المصرى ينص على حرية الإبداع، وأنه لن يستطيع أن يقيدها طالما في إطار الثوابت الدستورية.

من جانب آخر، عقد مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وعضوية وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، صباح الأحد، جلسة استماع للنائب إلهامى عجينة للنظر في الشكاوى المقدمة ضده، ووجه مكتب المجلس عدة أسئلة إلى النائب. وعقب الانتهاء من الاستماع إلى أجوبة النائب فيما هو منسوب إليه، انتهى مكتب مجلس النواب إلى إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه. من ناحية أخرى، أعلن المجلس فوز النائب محمد أبوالعينين بمقعد دائرة الجيزة عن حزب مستقبل وطن في الانتخابات التكميلية التي أجريت منذ أيام، وأدى «أبوالعينين» اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة. وأعلن المجلس وفاة النائب على الكيال، عن دائرة مركز سمالوط بالمنيا، ونعى «عبدالعال» النائب، وأعلن خلو مقعده.