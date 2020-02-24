شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة وطنية للنهوض بـ«محطة الزهراء» لتصبح أكبر كيان عربي لرعاية الخيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عمر المغاوري، أحد كبار المستثمرين في صناعة الخيول العربية الأصيلة، عن إطلاق أول مبادرة وطنية لدعم تطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة التابعة للدولة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال من مربي الخيول.

وقال «المغاوري» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيكون أول المتبرعين لصالح المبادرة بمبلغ مليوني جنيه، مؤكدًا أن دعمها «واجب أصيل لكل عشاق ومربي الخيول باعتبار أنها تشكل رمزًا وطنيًا لصناعة الخيول العربية ليس في مصر ولكن لكل مربي الخيول بالمنطقة العربية والعالم».

وأشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف القيام بحملة وطنية تشارك فيها كل الجهات المعنية بالترويج للخيول العربية، سواء وزارة الزراعة أو السياحة أو التنمية المحلية، مستنكرًا محاولات البعض بالهجوم على أحد الأماكن الهامة في الخيول المصرية العربية، خاصة أنها تعد أحد أدوات الترويج للسياحة المصرية، وتحويلها لأحد المقاصد السياحية الجديدة بالزيارة، خاصة المهتمين بتربية الخيول.

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وأضاف أن المبادرة نسعى لتحويلها لمؤسسة تستهدف الدعم المالي لتطوير المحطة ورعاية مهرجانات محطة الزهراء، خاصة أنها أحد أدوات الدولة المصرية للحفاظ على تراثها التاريخي ومشاركة الدولة في تحمل أعباء أعمال التطوير، خاصة أن الخيول ليست تراثا فقط ولكنها وسيلة لضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص العمل، ولدي مصر ميزة نسبية في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الذي يضم أكثر من 1200 مزرعة.

وشدد «المغاوري» على أن «محطة الزهراء تعد أنسابها معروفة لا يتم خلطها بأنساب خارجية وهو ما يجعل المميزة عالميا من ناحية نقاء الدماء، وهو ما ترتب عليه ضرورة دعمها لوضع خطط للنهوض بخيول محطة الزهراء وفقا للمعايير الدولية لتربية الخيول العربية المصرية الأصيلة، لما لها من دور في الاقتصاد الوطني والتجارة، فضلًا عن دورها في السياحة، فهي صورة من صور الترفيه السياحي بالقرى السياحية والمناطق الأثرية».

وأشار إلى ضرورة مشاركة المهتمين بتربية الخيول دعم تطوير محطة الزهراء، وأن يحذو مربو الخيول حذوه في حل المشاكل التي تواجه محطة الزهراء إيمانا بالدور الوطني لهذه المحطة العريقة، وهو ما تم ترجمته بالتدخل لعلاج الخيول التي لا يتوافر لها مصادر العلاج المناسبة بالمحطة وأبرزها إنقاذ الحصان نور الفجر الذي تعرض لحالة صحية حرجة تطلبت إجراء جراحة عاجلة وتدخل طبى سريع، موضحا أنه تحمل تكلفة علاج الحصان النادر «نور الفجر»، لإنقاذه وتم إجراء الجراحة بمستشفى بإحدى مزارع الخيول التي تتوفر فيها الرعاية البيطرية الفائقة.

وشدد رجل الأعمال على ضرورة مشاركة مربي الخيول وأصحاب المزارع في رعاية كل مهرجانات الخيول التي تنظمها محطة الزهراء منها المهرجان القومي والبطولة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في دعم دور محطة الزهراء لتسليط الضوء على أعمال خبراء المحطة في مجال تربية ورعاية الخيول العربية ودعم استضافة حكام دوليين لهذه المسابقات والمهرجانات الدولية.