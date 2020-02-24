آلـــــــو..!!

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلمتين.. وبس «94»

من المهم أن نعرف رأى الطلبة والطالبات للسنتين الأولى والثانية الثانوية فى المعلمين والمعلمات، وفى منهج الترم الأول، وفى الكتب المدرسية والكتب الخارجية... إلخ، فمن خلال آرائهم تزداد الصورة تبلورًا أمامنا فنصحح السلبيات ونغير إلى الأفضل!!.

■ ورقة إبداء الرأى يجب أن تكون خالية من اسم الطالب أو الطالبة، فقط رقم الفصل حتى يكتب الطلبة بحرية ولا يخشون شيئا.. تلك الورقة تشمل خانة لاسم المادة طبقا للسنة الدراسية، ويكتب الطالب أمامها اسم المعلم، وبعدها رأيه فى أدائه مما يعطينا فكرة واضحة عن أداء هؤلاء المعلمين وعلاقتهم بالطلبة!!.

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■ يضاف فى تلك الورقة مساحة تخصص لآراء الطلبة فى الكتب المدرسية لكل مادة، وقد عجبت أن الطلبة والطالبات الذين ناقشتهم فيما يتعلق بالكتب المدرسية والكتب الخارجية أفادوا بأن الكتب الخارجية أفضل كثيرًا، وأن معظم المعلمين يعلمون ذلك، بل بعضهم يكتفى بالتعامل معهم من خلال الكتب الخارجية!!

■ يجب أن تشمل تلك الورقة مساحة للملاحظات العامة عن سلبيات فى المدرسة، مثل عدم وجود إذاعة مدرسية، وجود دكك مهشمة أو زجاج نوافذ مكسور فى بعض الفصول، عدم توفر معلمين لبعض المواد، عدم عناية المدرسة بالأنشطة الرياضية والموسيقية والصحافة... إلخ!!.

حاتم فودة

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