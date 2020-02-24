شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح جدول امتحانات «الثانوية والدبلومات» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة «العام الأخير للنظام القديم» والمقرر أن تنطلق 7 يونيو وتستمر حتى 15 أغسطس المقبلين، وكذلك امتحانات الدبلومات الفنية والمقرر أن تبدأ 16 مايو، وتنتهى 4 يونيو العام الجاري.

وتبدأ «التعليم» خلال أيام إعلان التصور المبدئى لجدول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك بعد سماع مقترحات اتحاد طلاب مدارس مصر المنتخب، على أن يتم رفع المقترح على البوابة الإلكترونية للوزارة وفتح باب إبداء الرأى لجميع الطلاب بمختلف المدارس بجميع المحافظات لعرض مقترحاتهم لمدة محددة لتبديل المواد والوقت الكافى للاستذكار بين المواد وفقا لصعوبتها على أن يتم عرض الجدول النهائى بعد اعتماده من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ويعلن رسميًا.

ووجهت الوزارة، المديريات التعليمية والمدارس الثانوية لحث الطلاب بالصف الثالث الثانوى بسرعة الانتهاء من تحرير الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية قبل نهاية فبراير حتى يتسنى لها حصر الأعداد النهائية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

وحذرت، المديريات والإدارات التعليمية من عدم قبول أي تحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوى لمدارس محددة وتحديدا للجان المصنفة كلجان شغب أو شهدت أعمال غش، وأكدت الوزارة إحالة أي مسؤول يثبت تورطه في إجراء أي تحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوى بعد المدة المحددة لقبول التحويلات ولأسباب قانونية كنقل مقر عمل ولى الأمر ومحل سكنه وتقديم ما يثبت ذلك.

وقرر وزير التعليم، عدم عقد أي امتحانات بلجان الغش والشغب خلال السنوات الماضية والتى عرفت إعلاميا بلجان «ولاد الأكابر» وعلى رأسها لجنة مدرسة بيلا الثانوية بكفر الشيخ، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

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كما قرر «شوقى» تغيير خريطة توزيع المراقبين والملاحظين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وتوقيع إقرار بعدم وجود أقارب لهم داخل اللجان حتى الدرجة الرابعة، على أن يتم زيادة أعداد المراقبين في بعض اللجان أثناء سير الامتحانات، وزيادة أعداد العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب وتدريب المراقبين والملاحظين على أحدث طرق الغش الإلكترونى للتصدى للطلاب الغشاشين ومنع إفساد أعمال الامتحانات، وتم التشديد على تطبيق قانون الغش والإخلال بأعمال الامتحانات بكل حزم على أي طالب يحاول الغش والتصدى لأى محاولة للتعدى على مراقب أو ملاحظ أو رئيس لجنة.

وفيما يخص الاستعداد لأعمال التصحيح وتقليل أعمال التظلمات أكدت الوزارة تكليف معلمى الصف الثالث الثانوى فقط بتقدير درجات الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقه ودرجته الكاملة، وتم فتح باب التقدم لاختيار مقدرى الدرجات لاختيار أفضل الكفاءات المطلوبة.

ونفت «التعليم» مشاركة معلمين في المرحلة الإعدادية في عملية تقدير الدرجات، مشيرة إلى أن مدرسى مرحلة التعليم الأساسى يشاركون في امتحانات الثانوية العامة كملاحظين أو إداريين في الكنترولات فقط ولا دخل لهم بالتصحيح.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في قبول طلبات الراغبين في العمل كمقدرى درجات على الموقع الرسمى لـ«التعليم» حتى نهاية مارس المقبل، على أن يتم تجهيز خطابات الندب وتسليمها للمعلمين خلال مايو المقبل.

ومن المقرر تفعيل لجنتى الأزمات والجودة داخل كنترولات الثانوية العامة بما يضمن تحقيق الدقة وحصول كل طالب على درجته التي يستحقها لتقليل التظلمات على النتائج، مع التأكيد على مقدرى الدرجات بامتحانات الثانوية العامة بالتزام الدقة في عملية التصحيح وفقا للأعداد المطلوبة، والتى يحددها مديرو عموم تنمية المواد الدراسية في كل مادة لتصحيحها حسب أعداد الطلبة، مؤكدة أن مستشار المادة مسؤول عن اختيار المشاركين في التصحيح وتقدير الدرجات بشكل كبير، ويعملون تحت إشرافه المباشر.

وأكدت طريقة احتساب درجات النجاح في المواد ذات الفرعين بالثانوية العامة مثل «الرياضيات البحتة» الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل «والرياضيات التطبيقية» الديناميكا والاستاتيكا» وأنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون ناجحا في هذه المادة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أنه من المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية قريبًا، مؤكدا أن الوزارة انتهت من تشكيل اللجان الفنية لواضعى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2020 وجار الاستعلام الأمنى على المتقدمين، وأنه من أهم شروط اختيار واضعى الأسئلة عدم وجود مانع قانونى أو ممنوع من أعمال الامتحانات بسبب جزاء أو عقوبة تم توقيعها عليه، لافتا إلى أنه من المقرر تكليفهم خلال الشهر المقبل في بدء وضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية.