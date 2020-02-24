شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار الموقوف يرد على محمد رمضان: «تصريحاتك عيب وكلام ناس صغيرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب الكابتن أشرف أبواليسر، الطيار الموقوف على خلفية حادثة محمد رمضان في أغسطس الماضي، على تصريحات الأخير في التليفزيون المصري بالأمس، قائلاً: «أنا لم ألجأ إلى القضاء إلا بعد أن أصابني اليأس منه بعد التواصل لمدة خمسة أشهر»، مشيرًا إلى أن الفنان رمضان عرض تكفله بمرتبي إلى حين حل المشكلة.

وأردف: «أنا أرفض هذا العرض أنا ماجريش ورا حد وأقله كل شهر إديني فلوس، وأضاف في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «القاهرة الآن» والمذاع على فضائية «العربية الحدث»: «الفنان محمد رمضان قال إن لدي رخصتين هذه عبارة أول مرة أسمعها هذه تصريحات تعبر عدم فهم الأمور وتفاصيلها».

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وتابع: «مستمر في الإجراءات القضائية حتى يتم التوصل لحل»، نافياً في ذات الوقت تصريحات الفنان رمضان أنه تواصل معي: «ماحصلش إللى اتصل بيا مدير روتانا فقط وقلتله أنا تعبان يافندم تواصل مع المحامي بتاعي»، متسائلاً: «لو كنا رجالة وصعايدة زي ما بيقول نعد ونتكلم لزمتها إيه القضايا؟ أنا مابتزتش حد»، مشيراً إلى أن «فكرة الرقم يحكمها الرغبة في التفاوض وليس قيمة الرقم لو هو رافض فكرة التفاوض يبقى نكمل في القضاء ويحكم زي ما يحكم حتى لو 100 مليون».

وعقب على فيديو المتداول الذي بثه رمضان على موقع التواصل الاجتماعي الذي قال فيه أبواليسر «أنا الحكومة»، قائلاً: «آه قلت كده لأني رئيس جمهورية الطيارة وفقاً للقانون في الطيران والسفن من حق القبطان يطلق ويزوج ويكتب شهادة وفاة أو زواج».

ونفي مجدداً أن يكون قد وافق على نشر مقطع الفيديو، مشيراً إلى أن فكرة الطائرات الخاصة يجوز التقاط الصور الخاصة ولكن ليست للنشر.

وعقب على تصريحاته قائلاً: «عيب ده كلام ناس صغيرين».