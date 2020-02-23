شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تقرر وقف حركة القطارات مع إيطاليا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت سكاى نيوز خبرا عاجلا عن قرار النمسا بوقف حركة القطارات مع إيطاليا خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر ، قد اكد أنه لا داعي لنشر الذعر في البلاد ، مشددا على أن النمسا مستعدة جيدًا لكل الاحتمالات منذ ظهور مرضى مصابين بفيروس كورونا في شمال إيطاليا.

وقال نيهامر ، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد ، إن حكومة النمسا تأخذ الوضع في إيطاليا على محمل الجد وتتعاون عن كثب مع السلطات الإيطالية لحماية المواطنين في البلدين.

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وأضاف أنه تم حتى الآن اختبار 181 شخصًا ، كان مشتبه فى اصابتهم بالفيروس ، وجاءت نتائجهم جميعا سلبية ، وأشار الى أن فرقة العمل الخاصة بالفيروس في وزارة الداخلية سوف تجتمع مجددا غدًا الإثنين تحت قيادة وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ولفت الى مناقشة كافة التدابير التي يمكن تنفيذها بسرعة كبيرة لمواجهة الأزمة وبالأخص مراقبة الحدود مع ايطاليا على مدار الساعة.