طبيب الغلابة المكرم بدبى: فلوس المستشفى الخيرى جاهزة وانتظر إنهاء الإجراءات



وقال الدكتور مجاهد مصطفى، المُلقب بطبيب المساكين، وهو من صناع الأمل المُكرمين في احتفالية "صناع الأمل" التي نظمتها دولة الإمارات العربية والمتمثلة في مؤسسة محمد بن راشد، إن الخير الذي يقدمه، هو رد على النعم التي أنعم الله بها عليه، مؤكدًا أنه لا يرغب في الحصول على مقابل مادي لما يقدمه من خدمات لأهالي قريته، وأن ما يقوم به من خدمات، وهو نموذج لتسخير الله البشر لخدمة البشر، وأنه قام بإنشاء مستشفى جديدة تضم وحدة غسيل كلوي كبيرة، يشارك فيه أبناؤه الستة، وهم أطباء وأساتذة في الجامعة.

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