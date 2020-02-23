شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد كرة القدم، احترامه لقطبي الكرة المصرية، معربًا عن استيائه من أحداث مباراة السوبر المصرى فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، مضيفًا: "يمكن للأهلى والزمالك التقدم بالتماس وتظلم على العقوبات.. أو يطلعوا للمحكة الرياضية.. وحياة دينى اللى طلع العقوبات قاضى، ولم يحدث تدخل من أحد يقال أنه ينتمى للأهلى أو الزمالك.. إيه الاحتقان ده.. لا علاقة لأى عضو باللجنة الخماسية بهذه القرارات، وأقسم بالله ما جاملت ولا هجامل حد، وتطبيق الفار أول الدور الثانى".

وقال الجناينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "رأينا المنظر اللى أساء إلينا وجعل شكلنا غير حضاري وكان هناك استياء للجميع، ولم يعجب أحد منظر اللاعبين وما حدث داخل الاستاد.. نحن لا نخترع لوائح أو قوانين وهناك لجنة انضباط داخل الاتحاد يرأسها قاضي جليل وهو المستشار سيد البنداري، ولائحة الانضباط تحكم الجميع، واللجنة المقيد أنا فيها معينة من قبل الفيفا، وهناك حملة ممنهجة، وجابوا صورة وأنا أقف فى الاستاد واحتفل بسعد محمد لاعب الزمالك".

وواصل الجنايني: "لو الزمالك ملعبش بكرة هيخسر 3 نقاط، ولو ملعبش المباراة التالية سيتم تغليظ العقوبات، وبالتالي سيفقد فرص اللعب في بطولة إفريقيا"، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي قرار من الزمالك بشأن الانسحاب من الدوري أو رفضه خوض مباراة القمة".

Advertisements

وواصل:" معظم رؤساء اتحاد كرة القدم طوال التاريخ ينتمون للأهلى أو الزمالك.. طيب حسن شحاته حد قال إنه ينتمى للأهلى أو الزمالك.. اللى عاوز فتنة مش هيلاقى أحلى من كدا.. مش هعمل غير الصح، حتى لو فيه ضغوط الدنيا".

وتابع :"أنا رئيس الاتحاد الوحيد اللى اصدر عقوبات على رئيس نادى الزمالك.. عاوزين دورى محترم ولا هنهجس وكل واحد يكلمنى في التيلفون يقول أجل الماتش بتاعى؟"، مستطردًا: "قمت بكل شيء من أجل إعادة الجماهير للمدرجات، ولكن الاحتقان الأخير سيجعل متخذ القرار يفكر كثيرًا وبشكل أكبر".