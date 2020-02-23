شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الديب للقاهرة الآن: مبارك معندهوش ورم.. وصحته تحسنت بعد براءة جمال وعلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المحامى الكبير فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك على حالته الصحية قائلاً: "مبارك بخير ولاصحة للشائعات حول مرضه"، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "القاهرة الآن" على فضائية العربية الحدث: مبارك حالته النفسية تحسنت كثيرا بعد الحكم ببراءة نجليه جمال وعلاء فى قضية البورصة.

وأشار الديب إلى أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أجرى عملية جراحية ولازال يخضع لعلاج مكثف فى المستشفى، ولم يغادرها، وفى ظل ظروفه الصحية وسنه، فهو الآن لازال في العناية المركزة لمزيد من العناية.

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ونفى الديب فى مداخلته أن تكون العملية الجراحية التي أجراها مبارك كانت لإزالة ورم في معدته قائلا: "لا يوجد ورم ولا شيء من هذه التفاصيل، ولم يدخل في غيبوبة وكل هذه الشائعات.. الحمد لله صحته جيدة وتحسن كثيرا وحالته مستقرة، وسيغادر المستشفى خلال أيام"، مشيرا إلى أن آخر زيارة له كانت قبل عدة أيام.

وعلق على الحكم النهائي في قضية البورصة قائلاً: "المدة كانت طويلة وهذه تؤثر فى الاقتصاد من حيث ثقة المستثمر في البورصة المصرية، مشيراً إلى أن هناك أهمية كبيرة لطول فترة التقاضي في مثل هذه الأمور الحالة التي تؤثر على الاقتصاد المصري، لافتا أن هذه القضية بدأت ثاني أيام تنحى مبارك .