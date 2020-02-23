وزارة الري: علاقات التعاون بين مصر وأوغندا تتسم بالقوة في مجال المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكدت وزارة الري، في بيان لها اليوم الأحد، أن علاقات التعاون بين مصر وأوغندا تتسم بالقوة في مجال المياه، موضحة أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية يجري إنشاء 5 خزانات حصاد للأمطار بأوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندي كما تم استلام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان وحماية منطقة (كسيسي) بغرب أوغندا وجاري الإعداد للمرحلة الثانية.

ووفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك الأوغندية، تم الانتهاء من صيانة المعدات البرية والبحرية والانتهاء من المرحلة الرابعة من المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية، والانتهاء من مشروع مقاومة الحشائش بالمواقع الضحلة في بحيرتي کیوجا وألبرت بأوغندا والذي نفذه معهد بحوث صيانة القنوات المائية.

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وأوضح البيان أن هذا المشروع أسهم في تحسن الوضع العام بقرى (بوجندو على بحيرة كيوجا، ووانسيكو على بحيرة ألبرت) إضافة إلى تحسين الحالة المعيشية للسكان المحليين بمقاومة الحشائش يدويا واستخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) وإنتاج السماد العضوي (الكمبوست)؛ ما أسهم في زيادة أواصر الترابط مع السكان المحليين.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين رئيس بعثة الري المصري بأوغندا الجهود التي تقوم بها البعثة في تحسين الوضع العام بالقرى المطلة على البحيرات العظمى بأوغندا والإعداد للمرحلة الخامسة لمشروع مقاومة الحشائش بالبحيرات.

وانتهت البعثة من صيانة وتأهيل وتطوير 6 استراحات تابعة لها في (جنجا) بأوغندا عن طريق التشغيل الذاتي، ما أدى إلى توفير ما يقرب من 500 ألف دولار وبتكاليف إجمالية لا تتجاوز 25% من التكلفة المقررة كما تم إنشاء السور واللاند سكيب حول 3 استراحات، وجاري إقامة أسوار حول كافة الاستراحات والمنشآت التابعة للبعثة.