انتهكت خصوصيتها.. النائب العام يأمر بحبس المتهمة في واقعة "مسنة الطالبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، مساء اليوم الأحد، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلَّفة بخدمتها.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكت حرمة الحياة الخاصة لمخدومتها، بأن التقطت مشهدًا (فيديو) لها تبكي وتتوسل لتبكي حاجتها.

وأضافت النيابة أن المتهمة انتهكت خصوصية المجني عليها بنشرها المشهد عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 1294 لسنة 2020 إداري الطالبية.