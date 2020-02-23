اليوم.. المرافعة في محاكمة مدير مدرسة بالجيزة وآخرين بتهمة التزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، للمرافعة في محاكمة 3 متهمين بتزوير أوراق رسمية لاستخراج سجل تجاري لمدرسة خاصة في الجيزة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عادل حسان سليمان شحاتة، مشرف بمدرسة علاء الدين الخاصة، وصلاح علي صالح سرور، مدير المدرسة، ونجله محمد صلاح علي، المدير الإداري بالمدرسة، أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير محررين رسميين منسوب صدورهما لمكتب توثيق الجيزة.

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وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث أمدا البيانات اللازمة إلى المتهم الأول الذي كتبها بصلب المحررين وزيلهما بتوقيعات منسوبة للموظفين المختصين ومهرههما بخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب لتلك الجهة.

كما ارتكب المتهمون تزوير طلب قيد في السجل التجاري والمنسوب لوزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية- مكتب سجل تجاري الجيزة) وذلك بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل المحاسب قانوني -حسن النية- الذي يعمل لدى المتهمين وقدم عقد تكوين شركة توصية بسيطة وملخصه والتوكيلين محل التهمة الأولى، بهدف استخراج السجل التجاري الخاص بمدرسة علاء الدين الخاصة.

وتبين صحة الاتهامات من خلال تحريات ضابط إدارة الأموال العامة بالجيزة وشهادة باحث قانوني بمكتب توثيق الجيزة، وتقرير الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وشهادة المجني جمال الدين بيومي أحد ملاك المدرسة.