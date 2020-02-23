مصر | غدًا.. الحكم على 304 متهمًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الحكم على 304 متهمًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة الجنايات المختصة المنعقدة بطرة، غدًا الاثنين، الحكم على 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم"، تضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط شرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة يدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادي.