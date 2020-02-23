أخبار مصر | الزميلة رحاب جمعه تفوز بجوائز الصحافة المصرية بفرع "الصحافة الاستقصائية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزميلة رحاب جمعه تفوز بجوائز الصحافة المصرية بفرع "الصحافة الاستقصائية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت الزميلة بقسم التحقيقات بجريدة "الفجـر"، رحاب جمعه، بمسابقة جوائز الصحافة المصرية التي تنظمها نقابة الصحفيين سنويًا، وذلك في فرع الصحافة الاستقصائية، عن جائزة حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية: بتحقيق أرحام موصومة..جرائم طبية وأخلاقية تمارس ضد متعايشات "الإيدز" الحوامل بفعل انتهاكات دستورية.

وتهنئ جريدة الخليج 365 الزميلة رحاب جمعه لفوزها بالجائزة، متمنية لها مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز الصحفي، بعد أن شهدت المسابقة تنافس أكثر من 569 زميل وزميلة للفوز بجوائزها، وهي المسابقة الأكبر التي تنظمها النقابة.

