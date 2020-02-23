أخبار مصر | غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يبحث تطبيق اللائحة التنفيذية لقانونه بعد إصدارها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يبحث تطبيق اللائحة التنفيذية لقانونه بعد إصدارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، غدًا الإثنين، اجتماعًا لبحث تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعد أن أصدرها مجلس النواب اليوم.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه غدًا، لائحة تراخيص الصف والمواقع، التي كان قد انتهى من إعدادها، وعقدت لجنة وضع التراخيص اجتماعًا لها اليوم لبحث التطورات، قبل إصدار اللائحة.

Advertisements

كما يناقش المجلس أيضًا نقل عدد من موظفيه إلى وزارة الدولة للإعلام، بعد اختيار مقرها الجديد في جاردن سيتي، وانتداب موظفون جدد من الهيئة الوطنية للإعلام، والانتهاء من وضع كشوف الموظفين.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، في قراره رقم 418 لسنة 2020، ونشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 7.

وكان قد انتهت لجنة إعداد تراخيص الصحف والمواقع من وضع لائحة التراخيص، والتي من المقرر أن يعتمدها المجلس قريبًا.