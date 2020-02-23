شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الطيار الموقوف يهاجم محمد رمضان: لم يُقدر حجم الأضرار المادية الجسيمة بموكلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد مجدى حلمى محامى الطيار أشرف أبواليسر، على التصريحات الإعلامية للفنان محمد رمضان عن موكله، مؤكدًا أنه لم يقدر حجم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالطيار إضافة إلى الإضرار بجميع المحيطين به.

وأضاف مجدي حلمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن الفنان محمد رمضان لم يقدر حجم المشكلة التي ارتكبها في حق الطيار، مشيرًا إلى أنه أن بناءً على قانون 175 لسنة 2018 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعى يمكن أن يتم حبس الفنان محمد رمضان.

وتابع مجدي حلمي، أن هذا القانون صدر بناءً على التعديات التي تحدث بمواقع التواصل الاجتماعى وتصل مدة الحبس إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن المشاكل لا تحل بهذه الطريقة على مواقع التواصل الاجتماعي بل هناك أصول وعادات وتقاليد يجب اتباعها.