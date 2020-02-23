شكرا لقرائتكم خبر عن الباز: محمد رمضان «جاهل».. ويحتاج لشخص يعالجه نفسيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي محمد الباز، إن الفنان محمد رمضان خلال استضافته بالتليفزيون المصري، خرج وتحدث «بجهل»، مشيرا إلى أنه أشفق عليه، لأنه «رجل جاهل» ولا يعي مصلحته.
وأضاف، خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»، أن النجوم لا يعاندون الجمهور، موضحًا أن محمد رمضان بحاجة لشخص يعلمه ويقومه ويعالجه نفسيا.
وتابع «الباز»: «ما زلت أدين وأرفض استضافته، وأرى أن استضافته خطيئة في حق الجمهور.. أرجو الناس المسئولة عن تشكيل وعي المجتمع تخلي بالها شوية».
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