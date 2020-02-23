شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة بالمنوفية يصطفون لوداع جثمان معلمتهم: «كانت أُمًا للجميع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطف طلاب مدرسة الشهيد غازي الابتدائية بقرية بمم، التابعة لمركز تلا في المنوفية، الأحد، أمام مدرستهم لتوديع معلمة اللغة العربية بالمدرسة التي توفيت، تعبيرًا عن حبهم لها خاصة بعد أن مرت جنازتها من أمام المدرسة التي كانت تعمل بها عقب تشييعها من مسجد سيدي مسعود بالقرية في طريقها إلى مثواها الأخير.

وأكد أهالي القرية في تصريحات صحفية، أن الطلاب قاموا بتوديع معلمتهم بالبكاء لسمعتها الطيبة وكونها داعمًا لهم، وعرفانًا منهم بجميلها، مشيرين إلى أن «هي عملت بالمدرسة منذ سنوات وكانت تربطها علاقة طيبة بالجميع، فهي كانت أُمًا لجميع الطلاب».

كانت جنازة عصمت إبراهيم عبدالقوي مدرسة اللغة العربية بالمدرسة التي وافتها المنية، الأحد، مرت أمام مدرستها، فأصر الطلاب على وداعها على طريقتهم الخاصة، مصطفين على جانبي الطريق لوداع معلمتهم.

تشييع جثمان معلمة في المنوفية بحضور طلاب المدرسة

تشييع جثمان معلمة في المنوفية بحضور طلاب المدرسة

تشييع جثمان معلمة في المنوفية بحضور طلاب المدرسة

تشييع جثمان معلمة في المنوفية بحضور طلاب المدرسة

تشييع جثمان معلمة في المنوفية بحضور طلاب المدرسة

تشييع جثمان معلمة في المنوفية بحضور طلاب المدرسة

تشييع جثمان معلمة في المنوفية بحضور طلاب المدرسة

تشييع جثمان معلمة في المنوفية بحضور طلاب المدرسة