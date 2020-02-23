شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب عن أزمة سد النهضة: تحولت من مشكلة قومية إلى دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجلس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن مشكلة سد النهضة تحولت من مشكلة قومية إلى مشكلة دولية.

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جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في افتتاح الصالون الثقافي بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن.

وأضاف قائلاً: «النزاعات الدولية تنشأ بين الدول بسبب تفاوت القوى بينهم، ويمكن حل تلك النزاعات من خلال التدخلات السلمية، وقد تستمر لتحل بالحرب».

وأوضح «شهاب» أن للقانون في مثل هذه النزاعات قوة سحرية، فالنزاعات يمكن حلها بتطبيق القانون لأنه المحور والأساس، فالقانون الدولي حرم استخدام القوة في النزاعات الدولية، وطالب بحلها بشكل سلمي، فالقوة تستخدم في حالة واحدة وهي الدفاع الشرعي الناتج عن العدوان.