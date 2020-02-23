شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: تمنيت أن أكون قاضيًا للسمعة الطيبة لقضائنا المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالي الأسبق، إن قضاة مصر يراعون ضمائرهم عند نطقهم بالأحكام، فالقضاء المصري يتمتع بسمعة طيبة لنزاهته واستقلاله.

جاء ذلك في كلمة لـ«شهاب»، الأحد، لدى افتتاح الصالون الثقافي بنادي القضاة النهري، بحضور المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب بمعهد أمناء الشرطة، وعزت خميس، رئيس لجنة فحص أموال جماعة الإخوان السابق، والقاضيان عادل الشوربجي، والمحمدي قنصوة.

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وأضاف: «لدينا تاريخ قضائي نعتز ونفخر به جميعًا، ويجعلنا مرفوعي الرأس، إذ تتحدث مصر وستظل عن حضارتها بما فيها تاريخها القضائي».

وأعرب الوزير الأسبق عن سعادته بافتتاح الصالون الثقافي بقوله:«هذا تشريف وتكريم أعتز به، وأن أكون بين هذه القمم والقامات، وأتمنى النجاح الباهر لهذا الصالون»، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يُصبح قاضيًا لكن شاءت الأقدار أن يتجه للتدريس الجامعي.

وقال «شهاب» إن المقولة الخالدة للمستشار وجدي عبدالصمد بأن «القضاء ولاية وليس وظيفة» تؤكد نزاهة القضاء وحمله لرسالة عظيمة، فالقضاة لا يتحركون ولا يصدرون أحكامًا إلا بما يراعى ضمائر دون أية اعتبارات سياسية، وعندما مرر الوطن بفترة عصيبة وخشينا خلالها على القضاء «وجدناه واقفًا ضد الظلم والطغيان».