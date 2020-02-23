شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير التعليم العالي» تتفقد 3 معامل بحثية في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، اليومين الماضيين، فريق من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى (إدارة الاعتماد الدولى للمعامل)، بحضور كل من الدكتور كمال متولي، المشرف على إدارة توكيد الجودة بالجامعة، والدكتورة رشا الشنيطى، المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

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وقال «رمضان» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الفريق ضم الدكتور محمود وفيق، مدير إدارة الاعتماد الدولى للمعامل، والدكتور فرحات مغنم خبير بإدارة الاعتماد الدولى للمعامل، حيث قام خلال اليوم الأول بزيارة مشروعات الاعتماد الدولى للمعامل (LIAP) الدورة الحادية عشرة بكليات ومعاهد الجامعة، حيث زاروا المعمل المركزى بكلية الزراعة، ومعمل وحدة الميكروسكوب الإلكترونى بكلية العلوم، ومعمل الميكروبيولوى بمعهد البحوث الطبية.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بالأنشطة التي تمت بالمعامل الثلاثة والتقدم الملحوظ بها خاصة مشروع كلية العلوم، كما وافقت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالقاهرة على مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة ستة أشهر بكلية الزراعة ومعهد البحوث الطبية، وثلاثة أشهر لكلية العلوم للتمكن من تنفيذ باقي الأنشطة.

وتم خلال اليوم الثاني للزيارة عقد ورشة عمل للتوعية بالتقدم لمشروعات تأهيل المعامل للاعتماد الدولى بمؤسسات التعليم العالى (الدورة الثانية عشرة)، حيث تم شرح كيفية التقدم لهذه الدورة وكيفية استيفاء نموذج المشروع وتمت الإجابة على جميع استفسارات الحضور، وحضر الورشة (23) عضو هيئة تدريس من كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.