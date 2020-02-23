شكرا لقرائتكم خبر عن «مروحتش التكريم إلا لما سألت الأزهر».. طبيب الغلابة المُكرم من حاكم دبي يكشف تفاصيل تكريمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجاهد الطلاوي، الشهير بطبيب المساكين والغلابة، في بني سويف، الحاصل على لقب صانع الأمل، إنه غير سعيد بالحالة الإعلامية والظهور الإعلامي الذي حدث له خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن أفعال الخير الذي يعملها طيلة السنوات الماضية يريد أن تظل بينه وبين الله فقط.

وأضاف الطلاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN أنه فوجئ بالتكريم حيث أن أحد جيرانه هو من تقدم باسمه في المسابقة وجاءت اللجنة وجلست معه في القرية قبل الإعلان.

وكشف الطلاوي عن أنه لم يكن ليذهب إلى الإمارات للتكريم حتى سؤاله للجنة الفتوى بالأزهر عن هل يجوز الجهر بالخير أم لا وهل هذا ينقص من الأجر أم لا وهو ما أجازه وشجعه عليه الأزهر بأن التكريم دافع للآخرين لعمل الخير، لا فتا إلى أن لولا الفتوى لم يكن سيذهب إلى التكريم من حاكم دبي.