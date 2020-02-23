شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الغلابة: رفضت العمل في «قصر العيني».. وأخدم لأهل قريتي مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجاهد مصطفى، طبيب الغلابة ببني سويف، إنه يعمل في مجال الطب منذ سنوات طوال، وشهد له كل من تعامل معه بالكفاءة: «أنا طبيب شاطر جدا، وكانوا عايزين يعينوني في القصر العيني، ورفضت، وحبيت أني أخدم بلدي لأنها أرياف، ووالدي نصحني بتقوى الله في الفقراء، وعدم انتهاز حاجاتهم للعلاج، والحصول على الأموال».

وقال إنه يعمل في مجال الطب منذ سنوات طوال، وشهد له كل من تعامل معه بالكفاءة: «أنا طبيب شاطر جدا، وكانوا عايزين يعينوني في القصر العيني، ورفضت، وحبيت أني أخدم بلدي لأنها أرياف، ووالدي نصحني بتقوى الله في الفقراء، وعدم انتهاز حاجاتهم للعلاج، والحصول على الأموال».

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث المساء»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أنه بدأ في خدمه أهل قريته منذ عام 1984، وذلك لشعور داخلي منه، بحاجه أهل قريته له أكثر من القصر العيني: «ربنا كرمني ولقيت ناس فقيرة كتيرة وبدأت في زراعة الأمل»، موضحا أن علاجه للغلابه بأهل قريته، يأتي في إطار سعيه للمتاجرة مع الله، وليس البشر.