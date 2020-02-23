شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عن 600 شقة لأعضائها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ إن النقابة اتفقت مع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الحصول على 600 وحدة سكنية لمحدودي الدخل وغير محدودي الدخل. وأوضح عبدالحفيظ، في تصريح، اليوم، الأحد، أن تفاصيل الوحدات السكنية ستُعلن في مؤتمر صحفي مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المهندسة مي عبدالحميد عقب توقيع بروتوكول معها ظُهر بعد غدٍ، الثلاثاء، والذي ينص على حصول النقابة على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تعلن عن 600 شقة لأعضائها (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.