شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: عدادات مسبقة الدفع لاستخدامها في المناطق الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن إنتاج الغاز من حقل ظهر وصل في نوفمبر الماضي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم رفع القدرة الإنتاجية من حقل ظهر لـ3 مليارات قدم مكعب يوميا في مارس.
وتابع أن حقل ظهر أسهم في توقف مصر عن استيراد الغاز منذ أغسطس 2018، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الغاز إلى مصانع البتروكيماويات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول أن الوزير طارق الملا مهتم بشكاوى ارتفاع فواتير الغاز، ووجه بانتظام القراءة بصفة دورية، مردفا: «الوزارة بصدد تطبيق القراءة الإلكترونية».
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