شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤية وطن 2030» تستعرض «دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد مبادرة «رؤية وطن 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة»، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور محمد ناجح، ندوة بعنوان «دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، بعد غد الثلاثاء، في السادسة مساء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وترأس الجلسة الأولى الدكتورة نجلاء عبدالمنصف، رئيس لجنة الأمن القومي برؤية وطن، وتتضمن موضوعات استقلال المرأة (عمرو منتصر)، ودور المرأة في مكافحة الفكر المتطرف (المهندسة مروة كيلاني)، ودور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (الدكتورة غادة مكادي).

أما الجلسة الثانية فهي حلقة نقاشية تديرها أيه عاكف المستشار الإعلامي لرؤية وطن، حيث تناقش موضوعات قضايا المرأة واتجاهات شبكات التواصل الاجتماعي، (الدكتورة إيناس عباس، النائبة السابقة)، الأسباب وراء انتشار ظاهرة الطلاق، (الدكتورة عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة)، أسباب انتشار الختان، (الدكتورة ملحة عبدالله، السعودية).