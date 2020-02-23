شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية» تجري مسابقة الطالبة المثالية لـ«الإعدادية والثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية إن المنطقة أجرت مسابقة الطالبة المثالية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، الأحد، تحت إشراف ناصر إسماعيل مدير رعاية الطلاب.

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وأوضح «أبو اليزيد» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه يتم تقيم الطالبات من خلال المعلومات العامة، وحصول الطالبة على المركز الأول على معهدها في الفصل الدراسي الأول، وإفادة بحسن أخلاق وسلوك الطالبة من المعهد، بالإضافة إلى شهادات التقدير التي حصلت عليها الطالبة.

وأجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية جولة تفقدية مكثفة، الأحد، بمعاهد عبدالباسط عبدالصمد الابتدائي الإعدادي فتيات، والكويت الابتدائي الإعدادي فتيات، وعواطف سليمان حماد؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، حيث رافقه طارق صبح مدير التخطيط والمتابعة.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية الفصول الدراسية بالمعاهد الثلاثة، وتابع المناهج الدراسية ومطابقتها للخطة، وتناقش مع الطلاب للوقوف على مستواهم العلمي، ونصحهم بـ«الجد والاجتهاد وإتقان العمل؛ للحصول على النجاح والتفوق»، كما نصح المعلمين بـ«أداء العمل على أكمل وجه، ومراقبة الله في السر والعلن»، كما تفقد ملحقات المعاهد، واطمأن إلى تسليم جميع الكتب الدراسية التي وصلت إلى المعاهد للطلاب.