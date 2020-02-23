مائدة مستديرة حول آفاق تعزيز السياحة بين مصر وصربيا ..صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت سفارة مصر في بلجراد مائدة مستديرة بعنوان "آفاق جديدة: فرص السياحة بين مصر وصربيا في العقد الجديد" في إطار مشاركة مصر كدولة شريك (ضيف شرف) في الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة، بمشاركة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة " غادة شلبي"، وكبار المسئولين الصرب وممثلى قطاع السياحة من مشغلي الرحلات ووكلاء السفر في مصر وصربيا.

وعرضت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في كلمتها الافتتاحية الفرص الكامنة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة للاستفادة من الزيادة الحالية في عدد السياح خاصة الصرب إلى مصر، منوهة بأهمية استطلاع مجالات جديدة في التعاون في هذا المجال أبرزها السياحة الاستشفائية والمنتجعات السياحية، مع إمكانية بناء شراكات فعالة بين قطاع السياحة الحكومي وقطاع الأعمال، وتبادل الخبرات في مجال التدريب وبناء القدرات. وطرحت إمكانية الربط بين شركات الطيران المدنى فيما بين الرحلات الداخلية للشركات الوطنية والدولية للشركات الصربية.



المائدة المستديرة

وأبرز سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي"، في إدارته لحوار المائدة المستديرة، أن الفرصة متوافرة الآن لتصبح مقصد سياحي للصرب طوال العام من خلال تنويع العروض لتشمل السياحة الثقافية، بعدما أصبحت بالفعل ضمن قمة المقاصد المفضلة للسائح الصربي في مجال السياحة الشاطئية.



جانب من اللدائرة المستديرة

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من جانبهم، أثنى ممثلي الصناعة والسلك الأكاديمى المشاركون في المائدة المستديرة على التطورات الإيجابية للسياحة من صربيا إلى مصر، حيث نوهت بيليانا رادولوفيتش، رئيس الرابطة الوطنية لشركات السياحة، بزيادة الطيران العارض إلى مصر بنسبة 55% خلال عام 2019، مطالبة بأن تصبح مصر وصربيا نقطتي ارتكاز لإقليمي البلدين في الطيران. وثمن مساعد عميد كلية السياحة والضيافة في بلجراد، بلوغ مصر كثالث مقصد مفضل للسياح الصرب، متوقعاً أن يشهد الطيران العارض في موسم الصيف 2020 زيادة أخرى بنسبة تتعدى 50%. وطرح ممثلو شركات الطيران المدنى من كل من مصر وصربيا المشاركون في الجلسة خطوط سير محتملة تمكن السائح الصربى من الوصول إلى أحد المدن المصرية والمغادرة من مدن أخرى بما يمكنه من المزج بين السياحة الشاطئية والثقافية.



Aswan

وعبر كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية "ميروسلاف كنزيفيتش" عن تطلعه لتطوير خطة عمل خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، على أن تشمل محاور محددة تهدف إلى زيادة أعداد السائحين في الاتجاهين. فيما عرضت مديرة المنظمة الوطنية الصربية للسياحة " ماريا لابوفيتش" تنظيم زيارة لممثلي وسائل الإعلام ولمشغلى الرحلات المصريين إلى صربيا وتنظيم فاعليات ترويجية في مصر بما يساهم في التوعية بالمقاصد السياحية المتبادلة.