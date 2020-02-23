شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: السيسى أول رئيس يهتم بالرؤية المستقبلية للأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تناول تطوير قطاع البيئة فى مصر وكيفية التعامل مع هذا الملف بعمل شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمواطن.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم البدء فى الخطة الاستثمارية الجديدة 2021 بالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لوضع معايير الاستدامة ومن ثم المحافظة على الموارد للأجيال القادمة.
وتابعت وزيرة البيئة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس جمهورية يهتم بالرؤية المستقبلية الخاصة بالأجيال القادمة، وليس المشاكل الحالية التى يواجهها المواطن، مشيرة إلى أن اجتماعها مع الرئيس اليوم شمل عرض ملف البيئة بطريقة مختلفة وربطه بالاقتصاد والاستثمار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة البيئة: السيسى أول رئيس يهتم بالرؤية المستقبلية للأجيال القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.