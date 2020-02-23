شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: السيسى أول رئيس يهتم بالرؤية المستقبلية للأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تناول تطوير قطاع البيئة فى مصر وكيفية التعامل مع هذا الملف بعمل شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمواطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم البدء فى الخطة الاستثمارية الجديدة 2021 بالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لوضع معايير الاستدامة ومن ثم المحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

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وتابعت وزيرة البيئة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس جمهورية يهتم بالرؤية المستقبلية الخاصة بالأجيال القادمة، وليس المشاكل الحالية التى يواجهها المواطن، مشيرة إلى أن اجتماعها مع الرئيس اليوم شمل عرض ملف البيئة بطريقة مختلفة وربطه بالاقتصاد والاستثمار.