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طلاب الفنون بجامعة حلوان يشاركون فى تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بزيارة تفقدية لمتابعة الأعمال التنفيذية لتجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة، حيث يشارك طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بأعمال تجميل الجدران بالميدان، لتحويل الكتل الخرسانية إلى لوحات فنية، من خلال تصميمات فنية رائعة على مجموعة من الجداريات فى ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة، الذى سيشهد حدثاً كبيراً خلال الفترة القادمة، بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بعين الصيرة. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اليوم الأحد.

رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة (2)
رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة 

 

وأشاد الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان - خلال زيارته لميدان سيمون بوليفار بأعمال طلاب وأساتذة الكليات الفنية بجامعة حلوان، وأثنى على أداء المشاركين بمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، لدعم الحركة الفنية فى مصر، لظهور مصر فى أبهى صورها أمام العالم أجمع، أثناء مراسم نقل مومياوات ملوك مصر العظماء رمسيس الثانى وتحتمس الثالث وغيرهم من ملوك مصر، من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بعين الصيرة. وتقوم جامعة حلوان من خلال كلياتها الفنية ذات التخصصات الرائدة فى الشرق الأوسط بالمشاركة فى تجميل الجدران بطريق نقل المومياوات، بعمل جداريات فنية، لتوثيق حضارة مصر الفرعونية الفنية.

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جانب من أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة
جانب من أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

وتشارك كليات جامعة حلوان الفنية فى أعمال تجميل الميدان تحت إشراف الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، وفى نهاية الزيارة حرص رئيس الجامعة على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب، ووعدهم بزيارتهم مرة أخرى قبل انتهاء عملهم، والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال.

بعض المشاركين فى أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة
بعض المشاركين فى أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

 

رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة (1)
رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

 

رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة (1)
رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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