شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبي يكشف عن أسماء ممثليه فى لجنة الحوار السياسي بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الليبي رئيس لجنة الحوار بالمجلس الدكتور أحميد حومه، إن رئاسة مجلس النواب أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب الليبي في الحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي تضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.

البيان Advertisements وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس الليبي النواب الدكتور أحميد حومة، بأن رئاسة مجلس النواب أحالت للبعثة الأممية للدعم في ليبيا قائمة لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في حوار ” جنيف ” وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن المشاركة في حوار جنيف..

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي بأنه تم التأكيد للبعثة الأممية بشكل رسمي بأن أي مشاركة لمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره مجلس النواب في جلساته وفقاً للثوابت الوطنية ووفقاً لقرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2020.م بشأن ثوابت المجلس دون اي تغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الليبي يكشف عن أسماء ممثليه فى لجنة الحوار السياسي بجنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.