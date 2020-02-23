"البحث العلمي" تعلن بدء تنفيذ مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية (ScienceUP) التي سيتم البدء فيها خلال العام المالي الحالي بأقسام الرياضيات والفيزياء.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في تصريح له اليوم، إن المبادرة اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه قبل الأخير بجامعة أسوان وأطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وأوضح أن المبادرة وافق عليها مجلس أكاديمية البحث العلمي في جلسته رقم 174، وتأتي في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تولى في هدفها الاستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الكبيرة وهي تكنولوجيات تقوم بالأساس على الرياضيات خصوصا والعلوم الأساسية عمومًا.

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وأضاف صقر: "المبادرة تتكون من عدة برامج في مرحلتها الأولى وهي حاضنات للنوابغ في العلوم بالتعاون مع الجامعات المصرية على غرار جامعة الطفل، وحاضنة تكنولوجية لتمكين رائدات الأعمال العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومؤتمرا سنوي للمرأة في العلوم".

وتابع: "المبادرة تتضمن أيضًا منح قصيرة للباحثين في العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومنح بحثية سريعة وموجهة في الرياضيات والفيزياء في كليات العلوم الحكومية بالإضافة إلى منح تطوير وتحديث وصيانة واعتماد معامل بحثية بكليات العلوم الحكومية".

وفي هذا الإطار، نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل عن المبادرة بكلية العلوم جامعة القاهرة وبحضور جميع عمداء كليات العلماء واللجنة الفنية بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس لجنة القطاع ورئيس جامعة المنوفية السابق ومنسق المبادرة من قبل أكاديمية البحث العلمي.