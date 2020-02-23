قبل افتتاحه.. زاهي حواس يكشف تفاصيل متحف الغردقة في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس أن متحف الغردقة المقرر إفتتاحه السبت المقبل، يعد أول متحف للآثار بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لدمج الأنماط السياحية المختلفة في مصر خاصة الشاطئية والثقافية، لتقديم منتج متنوع للسائح.

وأشار حواس، في تصريح له اليوم، إلى أن متحف الغردقة هو أول متحف في مصر يبنى بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعرض أكثر من 1000 قطعة أثرية متنوعة حيث يقوم سيناريو العرض الخاص بالمتحف على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور.

وأضاف أن القطع الأثرية بالمتحف تتناول موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، حيث يتم عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، وتشمل أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلي وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.