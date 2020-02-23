حبس قهوجي بحوزته طبنجة بدون ترخيص في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة دار السلام، اليوم الأحد، بحبس قهوجي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة سلاح ناري (طبنجة) بدون ترخيص.

وألقى رجال مباحث دار السلام القبض على المتهم وبحوزته طبنجة و5 طلقات بمنطقة دار السلام.

كانت معلومات وردت للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادها أن المدعو "عادل. ا" قهوجي، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا (بلطجة، سلاح أبيض، مشاجرة) آخرهم القضية رقم 9995 لسنة 2016م دار السلام "بلطجة" والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2020م دار السلام "مشاجرة"، يتردد على دائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته المضبوطات.