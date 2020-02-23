حبس خادمة وعامل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، بحبس خادمة وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة 5 أطقم ذهبية من شقة ربة منزل بمصر الجديدة.

كان المقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، تلقى بلاغًا من "كاريمان. ا" ربة منزل باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 5 أطقم، من داخل الشقة محل سكنها، واتهمت خادمتها رضا خادمة بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مصر الجديدة من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وأضافت بقيامها بتسليم المسروقات للمدعو عبد اللاه عامل، ومقيم برك الخيام كرداسة بالجيزة بقصد التصرف فيها بالبيع، وعقب ذلك اكتشفت قيامه بترك محل إقامته وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل الى مكان اختباء المتهم بشقة كائنة بمركز اهناسيا بمحافظة بني سويف عقب تقنين الإجراءات استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية مشغولات ذهبية عبارة عن 2 كولية، 2 أنسيال، 2 حلق، 5 غوايش، مبلغ مالي 40 ألف جنيه.

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهمة الأولي أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.