نشرة الحوادث المسائية.. وقف بطلان انتخابات الأهلي وجثة رضيعة في البدرشين



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

تأييد سجن رئيس الجمارك السابق 10 سنوات في قضية "الرشوة"

أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، الحكم على رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد ".

وقف دعوى بطلان انتخابات الأهلي

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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بوقف الدعوى المقامة من وائل عوض، ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، تعليقياً لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 68 من اللائحة الإسترشادية للنادي الأهلي.

سر العثور على جثة رضيعة بالبدرشين

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة رضيعة أمام منزل عامل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

وفد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية يتفقد أوضاع نزلاء سجن المرج

استقبل قطاع السجون، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وفداً ضم عدداً من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية من بينها "الأسوشيتد برس –قناة العربية –قناة الغد العربي"؛ لزيارة "سجن المرج".

25 مارس.. الحكم على سعاد الخولي بقضية "الكسب غير المشروع"

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع يقدر بـ 900 ألف جنيه لجلسة 25 مارس؛ للحكم.