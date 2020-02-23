مصر | مفيد شهاب: يجب حل أزمة سد النهضة بعيدًا عن القوة العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفيد شهاب: يجب حل أزمة سد النهضة بعيدًا عن القوة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجلس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، عن سعادته بحضور افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر، مؤكدا أن لمصر تاريخ تعتز به في كافة المجالات عامة، وفي مجال القضاء خاصة، وأنها ستظل تتحدث عن نفسها كدولة متحضره، لما وصل القضاء إليه من تطوير، وأن القضاه المصريين يقيمون دولة الحق والقانون.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الصالون الثقافي بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، كما توجه بالشكر لنادي القضاة علي توجية الدعوة له، مشيرا إلي أنه سيسطر ذلك ضمن سيرته الذاتية، لما يمثله من شرف عظيم.

وأضاف أنه كان يريد أن يعمل قاضيا، ولكن الظروف شاءت أن يعمل بمجال التدريس، ولكنه يتطلع دائما إلي مجال القضاء ويتابع أحكامه باستمرار.

وأوضح "شهاب" أن تسوية النزاعات الدولية، تشغل الكثير وأن أزمة سد النهضة المتخذة نموذج لهذا النقاش، تحولت من مشكلة قومية إلي مشكلة دولية.

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وأشار إلي أن النزاعات الدولية تنشئ بين الدول نتيجة تفاوت القوي بينهم، أو لاختلاف النطاقات الجغرافية، وأن تلك النزاعات يمكن أن يتم حلها بدون تدخل القوي أي بشكل سلمي، وقد تستمر لتحل بالقوة أي بالحروب.

وتابع أن للقانون قوه سحرية في حل النزاعات الدولية، اذا كان هناك أعمالا بالقانون فيمكن حل المشكلات بتطبيق القانون، فهو المحور والأساس، ولا يقصد هنا القانون بمعناه الظاهر، بل سلم المشروعية ذاته المتمثل في الدستور، اللوائح، وغيرهم.



وأكد علي أن القانون الدولي قد حرم استخدام القوة في النزاعات الدولية ويجب حلها بشكل سلمي، فلا يجوز استخدام القوي إلا في حالة واحدة وهي الدفاع الشرعي الناتج عن العدوان طبقا للماة 51 من القانون الدولي.