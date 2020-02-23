أخبار مصر | سوق الزاوية الجديد ينقذ الشوارع من عشوائية الباعة الجائلين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوق الزاوية الجديد ينقذ الشوارع من عشوائية الباعة الجائلين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت كاميرا "الخليج 365"، بجولة داخل سوق الزاوية الجديد، قبل افتتاحه بأيام قليلة، ورصد كافة التجهيزات الخاصة بالسوق، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية والباعة الجائلين، ونقلهم إلى أسواق حضارية والتصدي للمظاهر الغير آدمية، حيث تقوم محافظة القاهرة بإنشاء العديد من الأسواق لانتشال الباعة من الشوارع.

وأكد اللواء هشام عصمت عبدالحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، أن الدولة دعمت الحي بـ150 مليون جنيه، من خلال المنحة الفرنسية المُقدمة لإنشاء أسواق من الطراز الحديث ورفع كفاءة الشوارع.

وأوضح "رئيس حي الزاوية الحمراء"، أن سوق الزاوية الجديد تم إنشاؤه من قِبل مديرية الإسكان بالمحافظة، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مضيفًا بأنه يحتوي على 209 باكية.

وتابع أن سوق الزاوية الجديدة مبني على أعلى مستوى وتكلف حوالي 6 مليون جنيه، وسيتم افتتاحه خلال أيام، ويتوفر فيه كافة المرافق من الإضاءة والمياه وعدادات الكهرباء، موضحًا بأنه يضم 20 باكية خاصة لبيع الأسماك والدواجن لاحتواهم على أحواض مياه لزوم التنظيف.

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وأشار إلى إنه يحتوي على أجهزة إنذار، فضلًا عن تجهيزه بكافة أجهزة الدفاع المدني، استعدادًا لحدوث أي حرائق، مضيفا أن أجهزة الحي تقوم حاليًا بتسكين الباعة الجائلين المتواجدين بسوق جيهان بالشارع الرئيسي للحي، وبعد الانتهاء منهم، يتم تسكين بعض الباعة الذين يتقاضون أجر ضعيف، ولكن بعد الكشف عليهم جنائيًا.

وكشف "عصمت" عن الأوراق المطلوبة لتقديمها، "صحيفة من الحالة الجنائية، وصورة الرقم القومي، وبحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية، ويتم تقديمه بإدارة الأسواق بالدور الثالث بمبنى الحي.

وأوضح أنه لابد من المتُقدم للباكيات أن لايكون عليه سابقة جنائية، بالإضافة إلى تقديم أوراقه إلى مديرية التضامن الاجتماعي، تُفيد بأنه ليس لديه أملاك أخرى، للذين يتقاضون أجر ضعيف.

