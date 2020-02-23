أخبار مصر | بيان عاجل في البرلمان بشأن محكمة دمنهور الابتدائية

وأضاف في تصريح خاص ل "الخليج 365" أنه تم نقل أعمال المحكمة إلى مقر مدرسة التمريض التابعة للمحافظة، مشيرا إلى أن الموظفين والمحامين ووكلاء النيابة لا يتمكنون من ممارسة عملهم بالشكل الأمثل، نظرا لعدم توافر المناخ المناسب لأداء العمل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم توفير قطعة الأرض المخصصة لبناء المحكمة ولكن ينقص الاعتماد المالي مطالبا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة توفير الاعتماد المالي لبناء المحكمة.