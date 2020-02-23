أخبار مصر | مفيد شهاب: إثيوبيا بنت سد النهضة في ظل فوضى 2011

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفيد شهاب: إثيوبيا بنت سد النهضة في ظل فوضى 2011 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الصالون الثقافي بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مضيفا أن سياسة مصر المائية واضحة، فهي علي اتصال بكافة دول حوض النيل، وتسعي مصر لمشاريع مع باقي دول حوض النيل، لزيادة حصتها.
وأشار إلي أن الحصة الخاصة بمصر من مياة نهر النيل، تقدر ب 55 ونصف مليار متر مكعب، وأن مياه نهر النيل حق تاريخي مكتسب لمصر، وأن الاثيوبيين يختلفون معنا علي ذلك، باعتبارهم دولة المنبع ونحن دولة المصب، وأن حصة مصر ستضرر سلبيا في حالة تطبيق ما يريدون فعله.
وتابع "شهاب": في عام 1902 أبرمت مصر اتفاقية دولية، تحفظ حقوقها وحق باقي الدول في المياه، ونصت تلك الاتفاقية علي أن مياه النهر حق للجميع، ويجب تجنب ما يمثل اي ضرر لأي دولة، وعدم المساس بحق الدول أو اقامه اي مشروعات الا بمشوره الدول الأخري وموافقتها وعدم اضرارها، مؤكدا علي الاختلاف الكبير بين سد النهضة والسد العالي لانه لا يمثل اي ضرر علي باقي الدول، مثلما سيفعل سد النهضة.
وأضاف أن اثيوبيا أنتهزت فرصة أحداث 25 يناير، ووضعوا حجر الأساس لبناء سد النهضة بمواصفات جديدة مغايرة للمواصفات القديمه المتفق عليها، فمثلا تم تغيير سعة السد من 14 مليار متر مكعب إلي السعة الجديدة 74 مليار متر مكعب.